Gravemente ustionato da bambino diventa vigile del fuoco da adulto | Chiunque può superare le proprie paure

Nel 1992 Terry McCarty subì ustioni gravissime su oltre il 70% del corpo. Dopo decenni di interventi e varie episodi di bullismo, a 25 anni decise di affrontare la paura diventando pompiere volontario. Oggi offre aiuto psicologico a chi ha subito traumi simili e racconta: “Il fuoco non mi controlla più. Se ce l’ho fatta io, chiunque può superare le proprie paure. Nessuno deve sentirsi definito dal proprio trauma”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

