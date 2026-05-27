Un insegnante di 50 anni, che aveva ricoperto il ruolo di docente di sostegno in un liceo, è stato condannato a due anni di reclusione per molestie a minori. Nel 2023, aveva instaurato un rapporto di fiducia con alcune alunne minorenni e, nell’estate 2024, si era incontrato con loro fuori dall’ambiente scolastico. La condanna riguarda i comportamenti inappropriati e i baci proibiti rivolti alle studentesse.

Con quell’insegnante cinquantenne che era stato il suo docente di sostegno al liceo Carlo Porta nel 2023 aveva instaurato un tale rapporto di fiducia e amicizia da accettare di incontrarlo nell’estate 2024 fuori dall’ambiente scolastico. Ma la studentessa di 16 anni, sofferente di un ritardo evolutivo, si era ritrovata in più occasioni abbracciata e baciata sulle guance e sulla bocca dal prof, che nel successivo anno scolastico era passato a insegnare al liceo artistico Nanni Valentini. Lì aveva tentato di baciare un’alunna di 15 anni con difficoltà di tipo psicologico dopo averla invitata a uscire dall’aula per parlare del “patto sportivo”, ma nel corridoio della scuola il discorso era finito su baci e sesso e il viso del professore aveva sfiorato quello della giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestie alle alunne minorenni. I baci proibiti del professore. Arriva la condanna a due anni

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