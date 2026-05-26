Monza, 26 Maggio 2026 - Aveva instaurato un tale rapporto di fiducia ed amicizia con quell' insegnante 50enne che era stato il suo docente di sostegno al liceo "Carlo Porta" nel 2023 da accettare di incontrarlo nell'estate 2024 fuori dall'ambiente scolastico. Ma la studentessa di 16 anni, sofferente di un ritardo evolutivo, si era ritrovata in più occasioni abbracciata e baciata sulle guance e sulla bocca dal professore, che nel successivo anno scolastico era passato ad insegnare al liceo artistico "Nanni Valentini". E lì aveva tentato di baciare un’altra alunna di 15 anni con difficoltà di tipo psicologico dopo averla invitata ad uscire dall'aula per parlare del "patto sportivo", ma nel corridoio della scuola il discorso era finito su baci e sesso e il viso del professore aveva sfiorato quello della giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, molestie su due alunne: ex docente di sostegno condannato a 2 anni

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