Bacia due alunne di 14 e 15 anni ex professore di Monza condannato a 2 anni di carcere per violenza sessuale

Un ex insegnante di Monza è stato condannato a due anni di carcere per aver compiuto atti di natura sessuale su due studentesse di 14 e 15 anni. Il giudice ha emesso la sentenza al termine del processo. L’uomo aveva baciato le due minorenni, entrambe sue alunne. La condanna riguarda esclusivamente reati di violenza sessuale. La sentenza è definitiva.

Un ex professore di Monza è stato condannato a due anni di reclusione in carcere per violenza sessuale nei confronti di due studentesse di 14 e 15 anni. Secondo il Tribunale, il professore avrebbe approcciato e baciato le giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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