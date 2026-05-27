Mohammed Odeh | chi è il capo invisibile dell' ala militare di Hamas che Israele dice di avere ucciso
Israele ha dichiarato di aver ucciso Mohammed Odeh, considerato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas, in un raid su Gaza. L'operazione era mirata a eliminare il capo che secondo le autorità israeliane avrebbe assunto il ruolo di comando. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sulla localizzazione precisa dell'attacco. La notizia riguarda un'azione militare condotta con l'obiettivo di colpire la leadership di Hamas nella regione.
Nuovo raid di Israele su Gaza. Lo scopo dichiarato era quello di uccidere il nuovo capo dell'ala militare di Hamas Mohammed Odeh e l'obiettivo, secondo le autorità israeliane, è stato raggiunto. Non c'è ancora l'ufficialità da parte di Hamas, ma se confermata l'uccisione di Odeh rappresenterebbe. 🔗 Leggi su Today.it
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