Modifiche sulla A1 nel weekend | chiude un casello gli orari e le alternative
Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, il casello di Casalpusterlengo sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso per quattro ore. La chiusura riguarda la stazione autostradale e sarà in vigore durante le ore notturne. Sono previste deviazioni e alternative per il traffico che normalmente transita in quella zona. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione programmata. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sugli orari esatti o sulle strade alternative.
La stazione autostradale di Casalpusterlengo (Lodi), sulla A1 Milano-Napoli, rimarrà chiusa al traffico per quattro ore nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Il provvedimento, comunicato da Autostrade per l'Italia, è necessario per consentire lo svolgimento di attività di ispezione e di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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