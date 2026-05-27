Modifiche sulla A1 nel weekend | chiude un casello gli orari e le alternative

Notizia in breve

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, il casello di Casalpusterlengo sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso per quattro ore. La chiusura riguarda la stazione autostradale e sarà in vigore durante le ore notturne. Sono previste deviazioni e alternative per il traffico che normalmente transita in quella zona. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione programmata. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sugli orari esatti o sulle strade alternative.