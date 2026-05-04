Autostrada A1 chiude il casello di Anagni-Fiuggi Terme verso Napoli Tutte le informazioni

Per chi percorre l'autostrada A1 tra Milano e Napoli, è stata comunicata la chiusura del casello di Anagni-Fiuggi Terme in direzione Napoli. La chiusura temporanea riguarda la tratta nel tratto ciociaro e potrebbe causare modifiche alla viabilità per i viaggiatori in transito. Al momento, non sono state fornite indicazioni su eventuali alternative o tempi di riapertura.

Variazioni temporanee alla viabilità per chi viaggia sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto ciociaro. La Direzione del Tronco 5 di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia ha emesso un'apposita ordinanza (la n. 4642026) che dispone la chiusura notturna della stazione di Anagni-Fiuggi Terme.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Autostrada A1, casello di Valmontone chiuso in direzione Napoli. Tutte le informazioniTemporanee modifiche alla viabilità sono previste per la serata e la nottata odierna lungo l'asse dell'Autostrada A1 Milano-Napoli. Cantieri sull'A1, chiuso il tratto Anagni-Ferentino verso Napoli. Tutte le informazioniContestualmente ai lavori sulla carreggiata, anche l'area di servizio "La Macchia ovest", situata all'interno del tratto interessato, rimarrà... Altri aggiornamenti Tragedia sull'Autostrada A1: incidente mortale tra Anagni e FerentinoIncidente stradale mortale nel pomeriggio poco dopo le 15:30 al chilometro 615 dell'Autostrada A1 in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Una Ford Fiesta grigia è stata ... quotidiano.net Incidente in autostrada A1 fra Anagni e Frosinone: fila di oltre 8 km in direzione NapoliTraffico lungo l’autostrada A1 per un incidente. Dopo il sinistro si sono sviluppate lunghe code di auto di almeno 8 chilometri in direzione Napoli. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su ... fanpage.it