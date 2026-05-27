Modena tra l' emergenza ozono e l' allerta temporali | l' ondata di calore si scontra con il maltempo

A Modena, il primo anticiclone della stagione sta portando un’ondata di calore anticipata, con temperature elevate che hanno causato un allarme ambientale. Contestualmente, si registrano temporali e maltempo che si scontrano con l’emergenza ozono. Le temperature hanno superato i livelli di guardia, mentre le precipitazioni temporanee si sono verificate in alcune zone, creando condizioni di criticità. La combinazione di caldo intenso e maltempo ha interessato diverse aree del territorio.

Il primo vero anticiclone della stagione sta stringendo in morsa il territorio modenese, portando con sé un'ondata di calore decisamente anticipata che ha fatto scattare un severo allarme ambientale. Insieme alle temperature elevate, infatti, è arrivata una preoccupante e precoce ondata di smog. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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