Nuova ondata di maltempo su Bari e provincia | allerta per piogge e temporali

Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo su Bari e la provincia, con allerte per piogge intense e temporali. Dopo una settimana caratterizzata da piogge abbondanti e condizioni meteorologiche avverse, le previsioni indicano un proseguimento delle precipitazioni. La situazione ha causato disagi in diverse zone, con interventi delle autorità per gestire eventuali criticità. La presenza di temporali persistenti ha mantenuto alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

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Una primavera ancora bagnata su Bari e provincia, dopo una settimana di San Nicola caratterizzata da forte maltempo (con tanto di problemi per la processione a mare della statua del Patrono e l'annullamento del sorvolo delle Frecce Tricolori), a causa di condizioni decisamente poco simili a.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provinciaAvviso della Protezione Civile valido dalla mezzanotte dell’8 marzo e per le successive 20 ore. Temi più discussi: Meteo, dopo un aprile tra i più caldi di sempre in Piemonte torna il maltempo: nuvole e pioggia in arrivo; Allerta Meteo Protezione Civile, nuova ondata di maltempo: venti di burrasca al Centro-Nord; Maltempo in Italia, arriva la burrasca: allerta pioggia e forti venti, le regioni colpite; Torna il maltempo: nuova ondata di instabilità in Piemonte. Meteo Italia, nuova ondata di maltempo in arrivo: piogge, temporali e grandine su diverse regioni x.com Vento, pioggia, grandine e incidenti: ondata di maltempo sul Veneto reddit Meteo – Nuova ondata di maltempo, in arrivo una perturbazione atlantica con piogge e temporaliPiogge intense e calo termico su diverse regioni, tra giovedì e venerdì peggioramento più marcato al Centro-Nord con rischio grandinate e fenomeni forti ... centrometeoitaliano.it Maltempo in Campania, scatta l’allerta meteo gialla: rischio temporali, grandine e raffiche di ventoStampa Nuova ondata di maltempo in Campania con la Protezione Civile regionale che ha emanato un’allerta meteo gialla valida dalle ore 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio, per il rischio di locali ... salernonotizie.it