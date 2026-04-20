Nuova ondata di maltempo rischio temporali di forte intensità | scatta l' allerta meteo gialla

Dopo il passaggio di una perturbazione nel tardo pomeriggio di domenica, si prevede una nuova ondata di maltempo con temporali di forte intensità. Le previsioni indicano un aumento dei fenomeni temporaleschi nelle prossime ore, portando alla diffusione di un avviso di allerta meteo gialla. La protezione civile ha raccomandato attenzione e precauzioni per le zone più esposte.

Nuovi temporali all'orizzonte dopo il passaggio perturbato avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla, specificando che per martedì “si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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