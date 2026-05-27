A Modena è nata una nuova fiera dedicata al mondo del matrimonio, chiamata “Modena Sposi”. L’evento presenta esposizioni di abiti, decorazioni e servizi per le nozze, con un’attenzione particolare alle nuove tendenze tra emozioni e riti. Durante la fiera sono stati discussi i cambiamenti nelle preferenze degli sposi, con un crescente interesse per i riti civili rispetto a quelli religiosi e per uno stile che combina design moderno e tradizione.

?? Punti chiave Perché il rito civile ha ormai superato quello religioso in Italia? Come cambiano le scelte degli sposi tra design moderno e tradizione? Cosa preferiscono oggi gli sposi come bomboniere rispetto ai classici oggetti? Perché il mercato del wedding si sta spostando verso l'esperienza??? In Breve I matrimoni in Italia sono 173.372 nel 2024, calo del 5,9% rispetto al 2023. Il rito civile rappresenta il 61,3% delle cerimonie, superando il rito religioso. L'Italia guida il merc . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena Sposi: nasce la fiera per il nuovo wedding tra emozioni e riti

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