A Cellino San Marco il 25 aprile si svolgono diverse iniziative per celebrare San Marco Evangelista. La giornata prevede una processione religiosa e una fiera che coinvolgono il mercato storico del paese. In occasione della festa, viene presentata anche una nuova proposta gastronomica chiamata Bampata, che arricchisce il programma di eventi. La giornata combina momenti religiosi, tradizioni locali e iniziative enogastronomiche.

? Cosa sapere Cellino San Marco celebra San Marco Evangelista tra processione e fiera il 25 aprile.. Il programma unisce riti religiosi, mercato storico e la nuova proposta gastronomica Bampata.. Il borgo di Cellino San Marco si prepara a vivere il culmine delle celebrazioni per il suo Santo Patrono, San Marco Evangelista, con un programma che tra il 24 e il 25 aprile unisce la devozione religiosa a momenti di aggregazione sociale e gastronomica. La comunità locale attende con partecipazione le manifestazioni previste per questo fine settimana, un appuntamento che punta a coinvolgere ogni fascia d’età attraverso un mix di tradizioni secolari e nuove proposte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cellino San Marco: tra riti sacri, fiera e il gusto della Bampata

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