La Barabbata incanta Marta tra devozione emozioni e riti secolari | VIDEO e FOTO

La tradizione della Barabbata di Marta è tra le più antiche della Tuscia e coinvolge numerosi partecipanti. Durante questa celebrazione, vengono svolti riti secolari e momenti di devozione in onore della Madonna santissima del monte. Il rito, che si ripete ogni anno, prevede l’uso di immagini e simboli tradizionali che richiamano antiche usanze della zona. La manifestazione si svolge nel rispetto delle consuetudini tramandate nel corso dei secoli, attirando l’attenzione di fedeli e curiosi.

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