La Barabbata incanta Marta tra devozione emozioni e riti secolari | VIDEO e FOTO
La tradizione della Barabbata di Marta è tra le più antiche della Tuscia e coinvolge numerosi partecipanti. Durante questa celebrazione, vengono svolti riti secolari e momenti di devozione in onore della Madonna santissima del monte. Il rito, che si ripete ogni anno, prevede l’uso di immagini e simboli tradizionali che richiamano antiche usanze della zona. La manifestazione si svolge nel rispetto delle consuetudini tramandate nel corso dei secoli, attirando l’attenzione di fedeli e curiosi.
È una delle tradizioni più antiche, sentite e partecipate della Tuscia: la Barabbata di Marta, ovvero le Passate in onore della Madonna santissima del monte e in occasione della sua festa. Una giornata, quella del 14 maggio, lunghissima e intensa. Quasi senza fine. Scandita da emozione, devozione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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