Moda e inclusività protagoniste al Money di Milano | è la finale regionale di Miss & Mister Star Italia 2026
Al Money di Milano si è svolta la finale regionale Lombardia di Miss & Mister Star Italia 2026, dedicata a moda, talento e inclusività. La serata ha visto la partecipazione di concorrenti che rappresentano vari modelli di bellezza, con un focus sulla diversità e l’accettazione. La competizione ha coinvolto giovani che hanno mostrato le proprie capacità e personalità in diverse prove, premiando l’espressione di sé in un contesto che valorizza l’inclusione.
Milano, 27 maggio 2026 – Una serata all’insegna della moda, del talento e soprattutto dell’inclusività quella andata in scena al Money di Milano, teatro della finale regionale Lombardia di Miss & Mister Star Italia 2026. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, ha confermato ancora una volta la volontà di trasformare una competizione legata all’immagine in un importante progetto sociale capace di coinvolgere persone di tutte le età. Il concorso, aperto a partecipanti dai 5 ai 59 anni nelle categorie moda e talento, continua infatti a distinguersi per l’attenzione ai temi della solidarietà e dell’inclusione sociale. Dalla lotta contro la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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