Moda e inclusività protagoniste al Money di Milano | è la finale regionale di Miss & Mister Star Italia 2026

Notizia in breve

Al Money di Milano si è svolta la finale regionale Lombardia di Miss & Mister Star Italia 2026, dedicata a moda, talento e inclusività. La serata ha visto la partecipazione di concorrenti che rappresentano vari modelli di bellezza, con un focus sulla diversità e l’accettazione. La competizione ha coinvolto giovani che hanno mostrato le proprie capacità e personalità in diverse prove, premiando l’espressione di sé in un contesto che valorizza l’inclusione.