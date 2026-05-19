Miss Mondo Calabria 2026 | finale regionale al Castello Ruffo di Scilla
Si è svolta al Castello Ruffo di Scilla la finale regionale di Miss Mondo Calabria 2026. L'evento ha visto la partecipazione di diverse concorrenti che si sono sfidate sul palco, mettendo in mostra le loro caratteristiche e le loro capacità. La serata si è svolta in una cornice storica e suggestiva, attirando un pubblico interessato a seguire le diverse fasi della manifestazione. La competizione si è conclusa con l'elezione della vincitrice, che rappresenterà la regione alla finale nazionale.
La magia della bellezza, dell’eleganza e della valorizzazione territoriale approda in una delle location più suggestive del panorama calabrese. Sabato 23 maggio, con inizio alle ore 18, il prestigioso Castello Ruffo di Scilla ospiterà la Finale Regionale di “Miss Mondo Calabria 2026”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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