Miss Mondo Calabria 2026 è reggina la bellezza che conquista la finale regionale

Nella cornice del CapoSperone Resort si è tenuta la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria 2026. La competizione, organizzata dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, ha visto partecipare diverse concorrenti in rappresentanza della regione. Si tratta del concorso di bellezza e talento più antico al mondo, che quest’anno ha scelto di svolgersi in Calabria. La finale regionale ha sancito la vittoria di una ragazza di Reggio Calabria.

Si è svolta nella suggestiva cornice del CapoSperone Resort la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, rappresentato in esclusiva regionale dalla nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi. Un evento all’insegna della bellezza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Eccellenza reggina, studentessa del Nostro-Repaci conquista la finale dei Campionati di italianoFilippa Travia della 2^ C del liceo classico, prima in tutta la Calabria nella categoria junior, ha ricevuto un sincero in bocca al lupo dalla... Miss Mondo Calabria, al via la selezione ufficiale: iscrizioni ancora aperte, tutte le infoDomenica 26 aprile, alle ore 18, la splendida terrazza del Caposperone Resort ospiterà la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, tappa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Miss Mondo Calabria, al via la selezione ufficiale: iscrizioni ancora aperte, tutte le info; Il fascino della Costa Viola ospita le selezioni ufficiali di Miss Mondo Calabria; Miss Mondo Calabria, a Palmi eleganza e talento al Caposperone Resort; Miss Mondo Calabria, Carla Giglio conquista la finale regionale. Carla Giglio conquista la finale regionale di Miss Mondo Calabriai è svolta nella suggestiva cornice del CapoSperone Resort la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, rappresentato in esclusiv ... ilmetropolitano.it Miss Mondo Calabria, a Palmi la selezione ufficialeLe concorrenti sfileranno mettendo in luce non solo la loro bellezza, ma anche carisma, eleganza e capacità comunicative, elementi distintivi del concorso Miss Mondo ... citynow.it Da Cittanova alla finale regionale: Carla Giglio incanta Miss Mondo Calabria! Splendida serata al CapoSperone Resort per le selezioni ufficiali di Miss Mondo Calabria. A conquistare giuria e pubblico è stata la giovanissima Carla Giglio, 16 anni, studentessa - facebook.com facebook