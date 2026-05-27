Mobilità del futuro e smart city | tre anni di ROAD al Gazometro

In tre anni, l'iniziativa ROAD ha promosso lo sviluppo di tecnologie per la mobilità e le smart city, concentrandosi su sistemi urbani e infrastrutture. Il progetto si è focalizzato sull’adozione di soluzioni innovative per migliorare la gestione del traffico e l’efficienza dei servizi cittadini. Sono stati realizzati interventi e sperimentazioni in diverse aree, con l’obiettivo di facilitare l’integrazione tra tecnologie digitali e mobilità sostenibile.

Accelerare l’evoluzione tecnologica dei sistemi urbani e infrastrutturali. Con questo obiettivo ROAD – Rome Advanced District – ecosistema di innovazione sostenibile e polo di ricerca tecnologica promosso da Eni in collaborazione con Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, eFM, Gruppo FS e Nextchem, università e centri di ricerca –, a conclusione del primo ciclo di attività, ha inaugurato un nuovo triennio al Gazometro di Roma Ostiense. Tre gli ambiti prioritari su cui si concentra il programma 2026-2029: resilienza e affidabilità delle infrastrutture, gestione efficiente dell’energia e delle risorse urbane, sviluppo della mobilità avanzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Smart Mobility: Roma ci sta provando davvero

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