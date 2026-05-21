Road compie tre anni al Gazometro futuro del settore e città intelligenti
Roma celebra i tre anni dalla fondazione di Road, un'organizzazione dedicata allo sviluppo di tecnologie per il settore stradale e le città intelligenti. La ricorrenza è stata segnata da un evento al Gazometro, dove sono stati presentati progetti e iniziative legate all'innovazione e alla mobilità urbana. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di aziende coinvolte nel settore, che hanno discusso sulle prospettive future e sulle sfide da affrontare.
Roma, 21 mag. (Adnkronos) - In occasione del terzo anniversario dalla sua costituzione, Road - Rome Advanced District, la rete di imprese composta da Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bridgestone, Cisco, eFM, Gruppo Fs e Nextchem, ha presentato oggi presso il Gazometro di Roma i risultati conseguiti nel primo triennio di attività e le direttrici strategiche per il periodo 2026–2029. L'evento è stato aperto dal Presidente di Road, Claudio Granata, da Maria Cristina Russo, della Direzione Generale per l'Innovazione della Comunità Europea, Donatella Proto, Direttore Generale per le nuove tecnologie abilitanti del Mimit, e Gianmarco Montanari, Direttore Generale Fondazione Most. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Dalla città al mare, passando per la campagna: tre outfit versatili e intelligenti per partire leggeri, senza rinunciare allo stile
Il Giorno compie 70 anni: tre giorni di incontri, mostre e presentazioni tra passato e futuro. Come fare per partecipareUna festa di compleanno per il nostro quotidiano che domani, martedì, compie 70 anni.