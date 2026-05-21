Road compie tre anni al Gazometro futuro del settore e città intelligenti

Roma celebra i tre anni dalla fondazione di Road, un'organizzazione dedicata allo sviluppo di tecnologie per il settore stradale e le città intelligenti. La ricorrenza è stata segnata da un evento al Gazometro, dove sono stati presentati progetti e iniziative legate all'innovazione e alla mobilità urbana. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di aziende coinvolte nel settore, che hanno discusso sulle prospettive future e sulle sfide da affrontare.

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