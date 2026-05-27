Mobilità del futuro | al via i tavoli per il nuovo piano sostenibile

Oggi pomeriggio si svolgeranno tre incontri al centro civico di Villanova dedicati alla pianificazione di un nuovo piano di mobilità sostenibile. I tavoli di lavoro coinvolgeranno rappresentanti di diversi settori per definire le strategie future. L'obiettivo è sviluppare un progetto che favorisca soluzioni di trasporto più ecologiche e integrate. I meeting si concentreranno sulla definizione di azioni concrete e sulla collaborazione tra le parti interessate.

Oggi pomeriggio prederanno il via tre incontri al centro civico di Villanova inerenti il progetto Pums (il Piano urbano della mobilità sostenibile), un documento strategico che, partendo dall’analisi della situazione attuale, pianificherà lo sviluppo a Colli al Metauro dei trasporti di persone e merci per i prossimi anni. A spiegare di cosa si tratta è l’assessore comunale Emanuela Primavera: "La mobilità è il risultato di un complesso sistema di interazioni sociali ed economiche tra residenze, attività produttive e reti di trasporto. Nel contesto di Colli al Metauro, il trasporto urbano assume un ruolo ancora più cruciale: rappresenta la chiave per garantire la coesione sociale e la competitività economica di un territorio nato dalla fusione di tre distinte realtà urbane, che oggi è fondamentale interconnettere in modo fluido e moderno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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