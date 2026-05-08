La campagna elettorale della lista 'Radici e Futuro' prosegue con incontri nelle contrade di Sant’Agata de’ Goti. Il candidato sindaco, insieme ai candidati al Consiglio comunale, ha partecipato a vari confronti per discutere di temi come la mobilità sostenibile, le scuole sicure e i servizi moderni. Gli appuntamenti hanno coinvolto diverse zone del territorio, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze della comunità locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue la campagna elettorale della lista ‘ Radici e Futuro’ con il candidato sindaco Carmine Valentino e i candidati al Consiglio comunale impegnati in incontri e confronti nelle diverse contrade di Sant’Agata de’ Goti. Un dialogo diretto con cittadini, famiglie, giovani e anziani per illustrare nel dettaglio i punti qualificanti del programma amministrativo, costruito attorno a una visione moderna, inclusiva e concreta della città. Tra i temi vi sono quelli dedicati alla mobilità sostenibile e alla scuola, due pilastri ritenuti fondamentali per migliorare la qualità della vita e costruire il futuro della comunità santagatese.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Radici e Futuro” incontra le contrade: mobilità sostenibile, scuole sicure e servizi moderni al centro del programma

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