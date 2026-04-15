Mobilità sostenibile e futuro green | un corso di formazione del progetto europeo Adriamove

Il Comune di Fasano, in veste di ente principale, continua le iniziative del progetto europeo Adriamove, finalizzato allo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile nella regione Adriatico-Ionica. Il progetto, finanziato dal Programma di Cooperazione Europeo, prevede anche un corso di formazione dedicato a promuovere il trasporto elettrico e le pratiche di mobilità green. La finalità è incentivare approcci più ecologici nel settore dei trasporti nella zona interessata.

FASANO – Il Comune di Fasano, in qualità di ente capofila, prosegue con determinazione le attività del progetto Adriamove (Active development of sustainable mobility solutions for enhanced electric transport in the Adriatic-Ionian Area), finanziato dal Programma Europeo di Cooperazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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