Un nuovo gruppo di soci ha acquisito la maggioranza del marchio di moda, annunciando un nuovo assetto societario. La gestione quotidiana della produzione nello stabilimento di Sumirago subirà modifiche, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. La comunicazione è stata inviata ai dipendenti tramite una lettera, in cui sono stati illustrati i cambiamenti previsti per il futuro dell’azienda. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui nuovi soci o sulle modalità di gestione.

? Punti chiave Chi sono i nuovi soci che hanno acquisito la maggioranza?. Come cambierà la gestione quotidiana della produzione a Sumirago?. Perché la famiglia ha deciso di cedere il controllo societario?. Quali garanzie riceveranno i dipendenti per proteggere l'identità del brand?.? In Breve Passaggio di maggioranza di Missoni S.p.A. avvenuto ufficialmente lo scorso 20 maggio.. La Fondazione Ottavio e Rosita Missoni preserva l'eredità artistica dei fondatori.. La strategia garantisce continuità manageriale per i progetti avviati a Sumirago.. Nuovi soci puntano a consolidare la presenza sui mercati internazionali.. La famiglia Missoni ha inviato una lettera aperta ai dipendenti di Sumirago per comunicare il passaggio della maggioranza di Missoni S. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missoni, lettera ai dipendenti: il nuovo assetto per il futuro del brand

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