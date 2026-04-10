Stefano Gabbana ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Dolce & Gabbana. La decisione porta a un cambio ai vertici dell’azienda, che sta definendo nuove strategie per il futuro. La società comunica anche una riorganizzazione interna e un aggiornamento sulla situazione finanziaria. La notizia riguarda la gestione del marchio e le modifiche nella guida aziendale.

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: il brand avvia una nuova fase tra riorganizzazione interna e scenari finanziari.. Cambio ai vertici per Dolce & Gabbana: secondo quanto riportato da Bloomberg, Stefano Gabbana avrebbe lasciato la presidenza del gruppo già nel dicembre 2025, una decisione emersa solo recentemente. Il ruolo sarebbe ora affidato ad Alfonso Dolce, già CEO del marchio e fratello di Domenico Dolce, co-fondatore della maison insieme a Gabbana nel 1985. L’uscita di Gabbana si inserisce in una fase delicata per il gruppo della moda, che secondo indiscrezioni internazionali starebbe affrontando una revisione della propria struttura finanziaria, con un debito stimato intorno ai 450 milioni di euro e trattative in corso con gli istituti di credito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana: cambio ai vertici e nuove strategie per il futuro del brand

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase...

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Stefano Gabbana lascia la presidenza della maison di moda: possibile cessione del pacchetto del 40% di Dolce & Gabbana in mano al dimissionario. Al centro, la necessità di ristrutturazione del debito - facebook.com facebook

Stefano Gabbana lascia Dolce & Gabbana: l'addio dopo 40 anni x.com