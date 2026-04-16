Cinetel punta al futuro | nuovo assetto e guida per il 2026-2029

L’assemblea dei soci di Cinetel ha approvato il nuovo piano strategico per il periodo 2026-2029. È stato confermato alla presidenza Davide Novelli, mentre l’amministrazione delegata passerà a Giulio Dilonardo. La decisione riguarda l’assetto societario e la direzione futura dell’azienda nel settore di riferimento. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso un comunicato stampa.

L’assemblea dei soci di Cinetel ha definito la nuova direzione strategica della società per il periodo che va dal 2026 al 2029, confermando Davide Novelli alla presidenza e affidando l’amministrazione delegata a Giulio Dilonardo. Questa decisione mira a coniugare la continuità gestionale con un rinnovato slancio operativo, fondamentale per una realtà che monitora quotidianamente i flussi di incassi e le presenze nelle sale cinematografiche italiane. Il passaggio di testimone e la nuova composizione del consiglio. La governance di Cinetel si avvia verso un ciclo quadriennale che vede la riconferma di Davide Novelli nel ruolo di Presidente, dopo aver guidato la società per due mandati precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinetel punta al futuro: nuovo assetto e guida per il 2026-2029 Notizie correlate Provincia BAT: Valente guida il nuovo assetto per BisceglieIl nuovo assetto del Consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani vede tra i protagonisti eletti Edmondo Valente, il quale ha espresso il... Frosinone 2026: affluenza al 95% e il nuovo assetto politicoLunedì 9 marzo 2026 segna un punto di svolta nella storia amministrativa della provincia di Frosinone, dove il rinnovo del Consiglio Provinciale si è...