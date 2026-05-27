Gli eredi di Ottavio e Rosita Missoni hanno comunicato ai dipendenti la cessione della società di moda a due nuovi proprietari, uno dei quali è un fondo di investimento italiano e l’altro un gruppo tedesco. La decisione segna il passaggio di proprietà del marchio di moda, che sarà gestito da queste nuove figure. La comunicazione è stata inviata tramite lettera ai dipendenti dell’azienda.

Gli eredi di Ottavio e Rosita Missoni hanno annunciato, con una lettera ai dipendenti dell’azienda, che la società sarà ceduta a due nuovi proprietari. Il primo, già socio di minoranza, è il fondo italiano Fsi. Entrerà invece nelle quote del marchio di moda italiano anche il gruppo tedesco Katjes International. Non si tratta di una scelta improvvisa, ma della conclusione di un processo che era iniziato con la morte di Ottavio Missoni nel 2013. Nella lettera, gli eredi spiegano che il management rimarrà lo stesso e che la scelta, definita “sofferta”, è stata fatta per permettere una crescita più rapida e internazionale del marchio. La cessione di Missoni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Missoni ceduta al fondo Fsi e ai tedeschi, gli eredi lasciano il marchio di moda

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