Il tecnico commenta l’infortunio di Matteo, sottolineando che il presidente ha sempre fornito supporto. Il coach, invece, evidenzia la propria filosofia di gioco, che si traduce nella capacità di concedere pochi punti agli avversari. Durante la partita al PalaDozza, si è vista una scena in cui un giocatore cattura un rimbalzo importante e realizza un canestro decisivo, chiudendo la partita a pochi secondi dalla fine.

Chi al PalaDozza stornella ‘Vi vogliamo così ha in mente la fotografia di Sorokas che artiglia l’ennesimo rimbalzo d’attacco e segna il canestro che chiude i conti a poche curve dall’ultima sirena. Che a conti fatti è lo spirito con cui la Effe ha portato in fienile il quarto successo consecutivo con brama famelica ma che, ancora una volta, deve contare i danni: ko Matteo Imbrò. "Aspettiamo di vedere quello che risulta dalle analisi – dice coach Caja (nella foto Schicchi)–, poi eventualmente valuteremo cosa fare. Il presidente Tedeschi è sempre stato presente, prenderemo le misure nel caso in cui il responso sia negativo". Gara di muscoli, soprattutto nella metà campo difensiva: il marchio di fabbrica biancoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico sull’infortunio di Matteo: "Vediamo, il presidente Tedeschi ci ha sempre aiutato». Coach Caja e il marchio di fabbrica: "Bravi a concedere pochi punti»

Articoli correlati

Il coach ringrazia anche il presidente: "Ci fa sentire vicinanza, dobbiamo essere orgogliosi di lui». Caja applaude il suo capitano: "Matteo ha fatto una scelta di vita»Due uomini da 59 punti di valutazione sui 95 totali: è questa una delle cifre della Fortitudo a quota quattro vittorie consecutive.

Il tecnico dedica la panchina numero 100 allo scomparso Blasone. "È stato il mio maestro». Coach Caja fa festa e premia i suoi: "Bravi, un giorno di riposo in più»È la centesima panchina di coach Attilio Caja nella prima serata del 2026 in un PalaDozza tutto esaurito: 63 i successi complessivi.

Tutti gli aggiornamenti su Coach Caja

Temi più discussi: La Fortitudo non si ferma più: Sorokas domina, Avellino al tappeto tra gli applausi del PalaDozza; La Fortitudo regola Avellino e resta in vetta; La soddisfazione del tecnico: Le vittorie danno fiducia, poi però si azzera tutto e si ricomincia. Caja: I ragazzi non si sono arresi. Ora siamo stanchi, ma contenti.

Fortitudo Anumba fa sorridere coach CajaPorte girevoli in Fortitudo. Se da una parte a Cento si è finalmente visto in campo Simon Anumba, dall’altro Attilio Caja rischia di aver perso Vincenzo Guaiana, vittima di una distorsione alla ... ilrestodelcarlino.it

L’analisi del coach: Facciamo ancora troppi errori tecnici. Moore? Situazione tutta da valutare». Caja: Abbiamo sentito la pressione. Questo Perkovic ci aiuta molto...»Era una partita dove c’era molta pressione e ne abbiamo risentito – dice coach Caja –, perché ci ha bloccato sia a livello di energie nervose, sia fisiche. Abbiamo fatto una brutta partita a Livorno ... sport.quotidiano.net

La squadra di coach Caja espugna il parquet della regina 84-86 agganciandola in vetta alla classifica - facebook.com facebook