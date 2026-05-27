Missioni Scout ESA approvati satelliti Hibidis e SOVA-S

Il Comitato del Programma di Osservazione della Terra dell'ESA ha approvato due nuove missioni scientifiche, Hibidis e SOVA-S, dopo una valutazione tecnica durata dieci mesi. I satelliti sono stati selezionati e finanziati nell'ambito delle missioni scout dell'ente spaziale europeo. La decisione riguarda la fase successiva di sviluppo e implementazione dei progetti. Le missioni sono finalizzate a migliorare le capacità di osservazione e monitoraggio terrestre.

(Adnkronos) – Il Comitato del Programma di Osservazione della Terra dell'ESA ha formalmente approvato la selezione e il finanziamento di due nuove missioni scientifiche denominate Hibidis e SOVA-S, individuate al termine di una fase di valutazione tecnica durata dieci mesi. Questi programmi appartengono alla categoria dei satelliti Scout, una componente istituita all'interno del programma quadro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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