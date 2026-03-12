259 trattoristi Esa | addio al precariato arriva

A Palermo, presso l’assessorato regionale dell’Agricoltura, è stato firmato un accordo che mette fine a oltre 30 anni di precariato per 259 trattoristi Esa. L’evento segna il passaggio di questi lavoratori a un impiego stabile, dopo un lungo periodo di incertezza. La firma rappresenta un momento importante per chi ha subito questa condizione per diversi decenni.

Nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura a Palermo, la firma di un accordo ha siglato la fine di oltre tre decenni di precariato per 259 lavoratori. L’intesa, sottoscritta con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, trasforma i contratti dei trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo (Esa) in tempo indeterminato. La stabilizzazione arriva come previsto dalla legge di stabilità del 2026, restituendo sicurezza economica e dignità professionale a questi operatori fondamentali per il territorio. Luca Sammartino, assessore regionale all’Agricoltura, ha confermato che si tratta di un impegno mantenuto dopo anni di attesa e incertezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

