Uno studio ha rilevato come le missioni estreme, condotte in spazi ristretti, mettano a dura prova la salute mentale dei partecipanti. L’uso di sensori indossabili ha permesso di monitorare le reazioni fisiche e psicologiche degli equipaggi durante le operazioni. I dati evidenziano che, seppur vicini fisicamente, gli operatori possono sentirsi distanti dal cuore, con tensioni e stress legati alla convivenza prolungata in ambienti isolati.

Vicinissimi, ma ‘lontani dal cuore’. La convivenza forzata in uno spazio ristretto mette a dura prova l’equilibrio mentale e relazionale degli equipaggi nelle missioni estreme. Aumentano solitudine, diffidenza e conflitti, mentre la vicinanza amplifica tensioni e incomprensioni. A rivelarlo è uno studio condotto dai ricercatori di ISI Foundation (Fondazione Istituto per l’Interscambio Scientifico di Torino) in collaborazione con diverse istituzioni scientifiche europee (Università di Berna, Università di Zurigo, Università Lusófona a Lisbona, Universidad Complutense a Madrid, Università di Melbourne in Australia, Università di Würzburg in Germania), realizzato con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea e pubblicato su ‘Pnas’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Missioni estreme e salute mentale, la scoperta grazie ai sensori indossabili

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Doomsday Dance: Ramses Mission and the Secrets of Apophis

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