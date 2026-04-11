Medaglia d’oro a Pechino | trionfano gli studenti vibonesi con un sistema domotico per disabili basato su intelligenza artificiale e sensori indossabili
Gli studenti di un istituto superiore di Vibo Valentia hanno vinto la medaglia d’oro alla quarantacinquesima edizione della Beijing youth science creation competition. Hanno presentato un sistema domotico per disabili, che utilizza intelligenza artificiale e sensori indossabili. I partecipanti appartengono agli indirizzi Itg, Iti e Ite dell’istituto. La vittoria si è concretizzata durante la competizione internazionale svoltasi a Pechino.
I ragazzi dell'Istituto d'istruzione superiore di Vibo Valentia, frequentanti gli indirizzi Itg, Iti e Ite, hanno conquistato la vetta della classifica alla quarantacinquesima edizione della Beijing youth science creation competition. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il Comune diventa smart: arriva l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per guidare i cittadiniIntelligenza artificiale al servizio dei cittadini: informazioni e pratiche a portata di click.
Intelligenza artificiale, 5 giorni di dibattito con gli studenti al CeubDa domani al 6 febbraio il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro diventa punto di riferimento nazionale per il dibattito sull’intelligenza...