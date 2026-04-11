Medaglia d’oro a Pechino | trionfano gli studenti vibonesi con un sistema domotico per disabili basato su intelligenza artificiale e sensori indossabili

Gli studenti di un istituto superiore di Vibo Valentia hanno vinto la medaglia d’oro alla quarantacinquesima edizione della Beijing youth science creation competition. Hanno presentato un sistema domotico per disabili, che utilizza intelligenza artificiale e sensori indossabili. I partecipanti appartengono agli indirizzi Itg, Iti e Ite dell’istituto. La vittoria si è concretizzata durante la competizione internazionale svoltasi a Pechino.