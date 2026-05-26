Un nuovo studio dimostra che dispositivi indossabili e intelligenza artificiale migliorano la prevenzione, diagnosi e monitoraggio delle malattie cardiometaboliche. La ricerca evidenzia come queste tecnologie consentano di gestire a lungo termine le patologie e supportino le cure mediche. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici o sui risultati quantitativi.

Con l’aiuto di device indossabili e nuove tecnologie è possibile migliorare prevenzione, diagnosi, cura, ma anche monitoraggio e gestione a lungo termine delle malattie cardiometaboliche. È la scommessa di un progetto finanziato dalla Commissione Europea che parla anche italiano e punta a ridisegnare l’assistenza, rendendola davvero ‘a misura’ di paziente. Il progetto di medicina di precisione impiegherà ultimi ritrovati dell’AI, dispositivi indossabili e device innovativi, coinvolgendo una rete di ‘cervelli’ europei. Dettagli e investimenti. Impact-Med riunisce 26 partner provenienti da 13 Paesi europei, includendo aziende sanitarie, università, industrie ed organizzazioni dei pazienti, coordinate dell’ Università Campus Bio-Medico di Roma e da Medtronic Ibérica (Spagna). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Device indossabili, AI e ricerca: Impact-Med disegna il futuro della salute

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Wearables & Sleep: New Digital Endpoints for Womens Cognitive Health

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