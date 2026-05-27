Missione umanitaria fallita | 10 attivisti bloccati in Libia

Dieci attivisti sono rimasti bloccati in Libia dopo un tentativo di missione umanitaria fallito. Durante l’evacuazione forzata, sono stati fermati all’interno di un’ex moschea, dove si sono verificati i momenti di maggiore tensione. Al momento, non hanno più contatti con l’esterno e si trovano in una zona controllata dalle autorità locali. La vicenda si è verificata nel corso di un’operazione di salvataggio che non è andata a buon fine.

? Domande chiave Cosa è successo all'interno della ex moschea durante l'evacuazione forzata?. Chi sono i dieci attivisti rimasti senza alcun contatto in Libia?. Come sono riusciti le autorità locali a isolare completamente il convoglio?. Perché la protezione diplomatica non ha impedito il blocco degli aiuti?.? In Breve Missione iniziata il 5 maggio con l'attivista trevigiana Sofia Belfarsi. Dieci volontari isolati in una ex moschea nella Libia orientale. Convoglio composto da professionisti di venticinque Paesi per aiuti a Gaza. Rientro di Massimo Marchini all'aeroporto Marco Polo alle 15.30 di oggi. Dieci attivisti della Sumud Flotilla risultano bloccati nella Libia orientale dopo il fallimento di una missione umanitaria verso il valico di Rafah iniziata lo scorso 5 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Israels Gaza Flotilla Attack Just Backfired Spectacularly

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