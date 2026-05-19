Una carovana umanitaria con docenti pugliesi si trova attualmente ferma in Libia, dopo aver incontrato ostacoli lungo il percorso. La Mezzaluna Rossa ha interrotto i contatti con il convoglio senza fornire spiegazioni precise, lasciando in sospeso la possibilità di proseguire la missione. Resta da capire come i partecipanti affronteranno i problemi logistici e le difficoltà incontrate, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse della spedizione.

? Punti chiave Come faranno i docenti pugliesi a superare i blocchi in Libia?. Perché la Mezzaluna Rossa ha interrotto i contatti con il convoglio?. Chi deve garantire il passaggio sicuro dei 300 attivisti verso Rafah?. Cosa accadrà agli aiuti medici se i negoziati con Haftar falliranno?.? In Breve 300 attivisti di 25 nazioni coinvolti nella spedizione internazionale Global Sumud Convoy.. Docenti pugliesi Domenico di Molfetta e Sara di Andria partecipano alla missione.. Convoglio composto da cinque pullman, autoambulanze e furgoni con medicinali e case mobili.. Negoziati complessi con il generale Haftar dopo sospensione contatti con Mezzaluna Rossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, carovana umanitaria ferma in Libia: docenti pugliesi in missione

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