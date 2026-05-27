Gaza rientrati in Italia sei attivisti della carovana umanitaria fermata in Libia
Sei attivisti italiani della carovana umanitaria diretta a Gaza sono rientrati questa mattina a Fiumicino. La delegazione della Global Sumud Flotilla era stata fermata in Libia nei giorni scorsi. Il rientro è avvenuto dopo momenti di tensione e blocco. I membri del gruppo sono stati accompagnati all’aeroporto senza ulteriori dettagli sulla situazione. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio. Il ritorno a Fiumicino dopo i momenti di tensione. Sono rientrati questa mattina in Italia sei membri della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, la carovana umanitaria diretta verso Gaza che nei giorni scorsi era stata bloccata in Libia. Il gruppo è atterrato all’aeroporto di Fiumicino poco dopo le 9.30, arrivando con un volo proveniente da Istanbul dopo il rimpatrio organizzato nelle ultime ore. L’attacco al convoglio a Sirte. La delegazione italiana si trovava accampata nella zona di Sirte quando, nel pomeriggio di lunedì, sarebbe stata coinvolta in un intervento delle forze militari libiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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