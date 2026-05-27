gaza rientrati in italia sei attivisti della carovana umanitaria fermata in libia

Notizia in breve

Sei attivisti italiani della carovana umanitaria diretta a Gaza sono rientrati questa mattina a Fiumicino. La delegazione della Global Sumud Flotilla era stata fermata in Libia nei giorni scorsi. Il rientro è avvenuto dopo momenti di tensione e blocco. I membri del gruppo sono stati accompagnati all’aeroporto senza ulteriori dettagli sulla situazione. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.