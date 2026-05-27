Missione del Parlamento europeo in Mongolia con l’onorevole Princi
L’eurodeputata Giusi Princi guida una delegazione del Parlamento europeo in Mongolia, a Ulaanbaatar. L’obiettivo è rafforzare i rapporti tra l’Unione europea e il paese asiatico, coprendo aspetti di diplomazia, cooperazione e strategie future.
L’eurodeputata Giusi Princi guida la delegazione DCAS a Ulaanbaatar per rafforzare i rapporti tra UE e Mongolia, tra diplomazia, cooperazione e nuove prospettive strategiche.. La Missione del Parlamento europeo in Mongolia, guidata dall’eurodeputata calabrese Giusi Princi, Presidente della Delegazione per le relazioni con l’Asia centrale (DCAS), rappresenta una tappa decisiva nel percorso di rafforzamento dei rapporti politici tra l’Unione europea e i Paesi dell’area centroasiatica. La visita a Ulaanbaatar arriva al termine di un ciclo intenso di riunioni interparlamentari che ha già coinvolto Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, confermando l’impegno costante della Delegazione nel consolidare un dialogo strutturato e strategico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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