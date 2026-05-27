L’eurodeputata Giusi Princi guida una delegazione del Parlamento europeo in Mongolia, a Ulaanbaatar. L’obiettivo è rafforzare i rapporti tra l’Unione europea e il paese asiatico, coprendo aspetti di diplomazia, cooperazione e strategie future.

L’eurodeputata Giusi Princi guida la delegazione DCAS a Ulaanbaatar per rafforzare i rapporti tra UE e Mongolia, tra diplomazia, cooperazione e nuove prospettive strategiche.. La Missione del Parlamento europeo in Mongolia, guidata dall’eurodeputata calabrese Giusi Princi, Presidente della Delegazione per le relazioni con l’Asia centrale (DCAS), rappresenta una tappa decisiva nel percorso di rafforzamento dei rapporti politici tra l’Unione europea e i Paesi dell’area centroasiatica. La visita a Ulaanbaatar arriva al termine di un ciclo intenso di riunioni interparlamentari che ha già coinvolto Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, confermando l’impegno costante della Delegazione nel consolidare un dialogo strutturato e strategico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Missione del Parlamento europeo in Mongolia con l’onorevole Princi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salute mentale, l’impegno dell’onorevole Giusi PrinciL’onorevole Giusi Princi ha preso posizione sulla questione della salute mentale, sottolineando la necessità di un impegno costante a livello europeo.

Chi sono i primi insigniti dell’Ordine europeo al Merito del Parlamento europeoA Strasburgo, la presidente del Parlamento europeo ha annunciato i primi destinatari dell’Ordine europeo al Merito, una nuova onorificenza creata...

Temi più discussi: Conferenza stampa del gruppo PPE, mercoledì 9:30: Uso improprio dei fondi UE e stato di diritto in Slovacchia; Missione per Hormuz, il governo accelera sul voto in Parlamento: operazione con 400 militari; Next Stop Bruxelles; Il governo prepara la missione Hormuz con le incognite flessibilità e spese per la difesa.

Sono a Washington con la missione della Commissione SANT del Parlamento europeo per una serie di incontri dedicati alla salute pubblica, alla cooperazione internazionale e alla preparazione alle future crisi sanitarie. In un momento in cui epidemie, malatti x.com

Qual è un evento meno conosciuto della storia irlandese che pensi che più persone dovrebbero conoscere? reddit

Hormuz: sì di Roma alla missione anche senza l’Onu, ma servirà l’ok del ParlamentoL’Italia c’è. Alla missione neutra per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, annunciata venerdì 17 aprile a Parigi, il nostro Paese è pronto a partecipare. A due condizioni: ... ilsole24ore.com

Missione a Bruxelles per la sindaca Salis, 'costruiamo giuste connessioni con Europa'Si è conclusa la prima missione a Bruxelles per la sindaca di Genova Silvia Salis che ha incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il commissario per il Trasporto e il Turismo ... ansa.it