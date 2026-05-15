Salute mentale l’impegno dell’onorevole Giusi Princi

L’onorevole Giusi Princi ha preso posizione sulla questione della salute mentale, sottolineando la necessità di un impegno costante a livello europeo. Ha invitato le istituzioni a trasformare le iniziative di prevenzione in una politica stabile e strutturata, con particolare attenzione ai giovani. La richiesta si rivolge a mantenere alta l’attenzione sulla responsabilità pubblica in questo settore, evidenziando l’importanza di azioni durature e coordinate nel tempo.

Salute mentale come responsabilità pubblica: l’onorevole Giusi Princi richiama l’Europa a un impegno stabile per proteggere i giovani e trasformare la prevenzione in una politica strutturale.. Maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla salute mentale, un tempo simbolico che diventa anche un dovere civile: guardare ciò che spesso resta invisibile, riconoscere le fragilità che attraversano le nuove generazioni e trasformare la consapevolezza in politiche strutturali. È in questo solco che si inserisce il messaggio dell’europarlamentare Giusi Princi, che richiama l’Europa e l’Italia a un cambio di passo culturale e istituzionale. Un’emergenza silenziosa che riguarda un’intera generazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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