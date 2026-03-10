Chi sono i primi insigniti dell’Ordine europeo al Merito del Parlamento europeo

A Strasburgo, la presidente del Parlamento europeo ha annunciato i primi destinatari dell’Ordine europeo al Merito, una nuova onorificenza creata dall’assemblea. Questa distinzione viene conferita a chi ha dato un contributo importante in ambito di integrazione europea e difesa dei valori condivisi dall’Unione. I premiati sono stati annunciati durante una cerimonia pubblica, senza ulteriori dettagli sui loro profili.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato a Strasburgo i primi insigniti dell'Ordine europeo al Merito, una nuova onorificenza istituita dall'assemblea per riconoscere contributi significativi all'integrazione europea e alla difesa dei valori dell'Unione. Tra i membri distinti figurano Angela Merkel, Lech Wałęsa e Volodymyr Zelensky. Tra i membri onorari sono stati nominati Valdas Adamkus, Jerzy Buzek, Aníbal Cavaco Silva, Sauli Niinistö, Pietro Parolin, Mary Robinson, Maia Sandu, Javier Solana, Wolfgang Schüssel e Jean-Claude Trichet. Tra i membri dell'Ordine figurano inoltre lo chef José Andrés, il cestista greco...