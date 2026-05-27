Mirandola pasticcio in Consiglio Il Pd | Nostra mozione bocciata per un errore nel conteggio dei favorevoli
Durante l'ultimo consiglio comunale a Mirandola, la mozione presentata dal Pd è stata respinta, ma la segreteria del partito segnala un errore nel conteggio dei voti favorevoli. Il presidente del consiglio comunale ha messo ai voti la proposta del Pd, che avrebbe dovuto integrare il patto di sindacato, ma ci sarebbero state discrepanze nel risultato.
Mozione bocciata. Anzi, no. Il Pd di Mirandola segnala un'anomalia accaduta nell'ultimo consiglio. Come spiega la stessa segreteria dem "il presidente del consiglio comunale Antonio Tirabassi mette ai voti la mozione presentata dal Pd di Mirandola che dovrebbe integrare il patto di sindacato di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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