Congedo mestruale nelle scuole in Toscana ok a mozione Pd in Consiglio regionale

Nella regione Toscana, il Consiglio regionale ha approvato una mozione proposta dal Partito Democratico che riguarda l'introduzione del congedo mestruale nelle scuole. La decisione segue un dibattito tra i consiglieri, con l'obiettivo di garantire supporto alle studentesse durante il ciclo mestruale. La mozione è stata approvata senza ulteriori contestazioni, aprendo la strada a possibili iniziative in ambito scolastico.

(Adnkronos) – Congedo mestruale nelle scuole in Toscana, arriva l'ok alla mozione del Pd in Consiglio regionale. Ad annunciarlo è Iacopo Melio, consigliere regionale dem, a margine dell’approvazione della mozione sull’introduzione di una disciplina sul congedo didattico mestruale nelle istituzioni scolastiche di cui è primo firmatario. "Oggi, in Consiglio regionale, è stata approvata, grazie alla maggioranza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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