Mirandola direzione Ausl e sindaci in visita all' ospedale dopo gli interventi di manutenzione
L'ospedale di Mirandola ha ricevuto una visita di rappresentanti dell'Ausl e dei sindaci dopo aver completato interventi di manutenzione. Sono stati presentati miglioramenti che rendono gli ambienti più accessibili, sicuri e funzionali. Il percorso di interventi infrastrutturali continuerà con nuovi investimenti per mantenere e potenziare gli spazi destinati a cittadini e professionisti sanitari. Nessuna informazione su date specifiche o dettagli tecnici degli interventi.
Ambienti più accessibili, sicuri e funzionali, a beneficio dei cittadini e dei professionisti sanitari, grazie a un percorso di progressivo miglioramento infrastrutturale che non si esaurisce ma guarda al futuro con nuovi investimenti, con l’obiettivo di garantire spazi sempre più sicuri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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