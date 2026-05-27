Mirandola direzione Ausl e sindaci in visita all' ospedale dopo gli interventi di manutenzione

Notizia in breve

L'ospedale di Mirandola ha ricevuto una visita di rappresentanti dell'Ausl e dei sindaci dopo aver completato interventi di manutenzione. Sono stati presentati miglioramenti che rendono gli ambienti più accessibili, sicuri e funzionali. Il percorso di interventi infrastrutturali continuerà con nuovi investimenti per mantenere e potenziare gli spazi destinati a cittadini e professionisti sanitari. Nessuna informazione su date specifiche o dettagli tecnici degli interventi.