A Mirandola partono in anticipo gli interventi larvicidi contro le zanzare

A Mirandola sono iniziati i trattamenti larvicidi contro le zanzare nelle tombinature pubbliche. Il primo ciclo di interventi è partito lunedì 27 aprile e coinvolge le aree della città e delle frazioni. La ditta incaricata di eseguire i trattamenti è Biblion. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane per ridurre la proliferazione delle zanzare.

Interventi anticipati a causa delle alte temperature: fondamentale la collaborazione dei cittadini per una prevenzione efficace Lunedì 27 Aprile hanno preso il via il primo ciclo di trattamenti larvicidi contro le zanzare nelle tombinature pubbliche di Mirandola e frazioni, a cura della ditta Biblion. Per garantire l'efficacia delle azioni intraprese sul suolo pubblico, è indispensabile la collaborazione attiva di tutta la cittadinanza. Si invitano pertanto i cittadini a intervenire anche nelle aree private, adottando semplici ma fondamentali accorgimenti, come l'eliminazione dei ristagni d'acqua e l'utilizzo di prodotti larvicidi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Primavera e zanzare, il Comune distribuisce gratuitamente i larvicidi ai cittadiniNell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle zanzare, il Comune di Modena promuove un’iniziativa rivolta alla... Allarme zanzare, parte la disinfestazione. Al via gli interventi in paese per proteggere turisti e residentiCastiglione, 24 marzo 2026 – Il Comune di Castiglione della Pescaia informa la cittadinanza che sono iniziati gli interventi programmati di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A Mirandola partono in anticipo gli interventi larvicidi contro le zanzare; La parola che unisce, la comunità che cresce: il Cantastorie Festival torna a Mirandola; Giornata della salute, a Mirandola un giorno dedicato alla prevenzione del diabete; Pd Mirandola, il 25 aprile festeggiato Con l’amaro in bocca. SOLITE AMNESIE. Nel turno casalingo contro il Madonnina, I Senza Fili partono malissimo prendendo goal dopo appena 30 secondi. Un inizio pessimo che diventa peggiore verso la fine del primo tempo con il raddoppio degli ospiti su calcio di rigore. Nel sec facebook