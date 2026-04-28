A Mirandola partono in anticipo gli interventi larvicidi contro le zanzare

Da modenatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mirandola sono iniziati i trattamenti larvicidi contro le zanzare nelle tombinature pubbliche. Il primo ciclo di interventi è partito lunedì 27 aprile e coinvolge le aree della città e delle frazioni. La ditta incaricata di eseguire i trattamenti è Biblion. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane per ridurre la proliferazione delle zanzare.

Interventi anticipati a causa delle alte temperature: fondamentale la collaborazione dei cittadini per una prevenzione efficace Lunedì 27 Aprile hanno preso il via il primo ciclo di trattamenti larvicidi contro le zanzare nelle tombinature pubbliche di Mirandola e frazioni, a cura della ditta Biblion. Per garantire l'efficacia delle azioni intraprese sul suolo pubblico, è indispensabile la collaborazione attiva di tutta la cittadinanza. Si invitano pertanto i cittadini a intervenire anche nelle aree private, adottando semplici ma fondamentali accorgimenti, come l'eliminazione dei ristagni d'acqua e l'utilizzo di prodotti larvicidi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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