Ecovia del Conca conclusi gli interventi di manutenzione dei percorsi ciclopedonali

Sono stati completati i lavori di manutenzione sui percorsi ciclopedonali dell’Ecovia del Conca, interventi che riguardano le diverse sezioni dei percorsi presenti nel territorio. La città di Misano Adriatico ha portato a termine le operazioni di riparazione e sistemazione delle infrastrutture dedicate a pedoni e ciclisti, migliorando così le condizioni di fruibilità e sicurezza di queste vie.

Misano Adriatico conferma la propria attenzione alla cura e alla valorizzazione dei percorsi ciclopedonali presenti sul territorio. Anche quest’anno, con l’arrivo della bella stagione e in vista dell’estate, l’Amministrazione comunale ha programmato e realizzato interventi di manutenzione lungo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Rotonde e percorsi ciclopedonali, completati interventi in zona Sacra FamigliaConclusi lavori per 4,2 milioni di euro tra Via Gelmetto, Via Vigasio e Strada delle Trincee. Conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria, riapre il parcheggio di via Pascucci a Gambettola"Abbiamo lavorato con determinazione per creare le condizioni finanziarie, organizzative e procedurali necessarie alla realizzazione dell’intervento"... Contenuti utili per approfondire A piedi e in bici. A Misano sistemato il percorso naturalistico del ConcaCon l'inizio della bella stagione, che invita a passeggiate e biciclettate, a Misano Adriatico sono stati fatti interventi di manutenzione lungo il percorso naturalistico del Conca. In particolare è s ... msn.com Terminati i lavori sulle Ecovie delle colline del ConcaTerminati i lavori di manutenzione straordinaria dell’EcoVia delle Colline, realizzati nell’ambito del bando della Provincia di Rimini per la valorizzazione della sentieristica e dei percorsi ... newsrimini.it