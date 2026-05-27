A Miramare, le strutture ricettive abbandonate o datate stanno per essere sostituite da un parco pubblico. Attualmente, l’area è caratterizzata da alberghi fantasma e edifici dismessi, situati nelle vicinanze di via Guglielmo Marconi. La trasformazione prevede la creazione di uno spazio verde al posto di queste costruzioni, che spesso risultano in stato di abbandono. La zona si trova in un’area ristretta con stretti accessi, dove un tempo si concentravano molte strutture ricettive.

Un parco pubblico in una selva di strutture ricettive, spesso datate, e in alcuni casi abbandonate. Siamo a Miramare, nelle strette viuzze che di diramano da via Guglielmo Marconi. Viale Oliveti, il corso principale della zona, dista poche centinaia di metri. In questa selva di piccole vie e parcheggi assenti non c’è uno spazio verde, almeno per il momento. Il Comune ha deciso di realizzarne uno e per farlo tende ad acquisire due strutture alberghiere, chiuse e in disuso da tempo, per demolirle senza prevedere altre cubature sui rispettivi lotti. Si tratta dell’ex hotel Villa del sole che oggi si presenta all’esterno con le reti arancioni a delimitare i confini della struttura, i grigliati metallici alle finestre, e le tamponature in pannelli alle aperture del piano terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Miramare cambia volto. Addio alberghi fantasma, al loro posto un’oasi verde

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