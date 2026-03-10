Milano cambia volto | addio al pavé al suo posto in via Torino arriva l’asfalto rosso Lavori e disagi fino a settembre – Il video

Oggi a Milano si svolgono lavori lungo via Torino, dove viene rimosso il pavé e sostituito con asfalto rosso. I lavori, che dureranno fino a settembre, comportano disagi per residenti e commercianti. La strada, nota per i negozi storici, i tram e le pietre irregolari, subirà una trasformazione che cambierà il suo aspetto tradizionale. La modifica interessa la principale arteria della zona centrale della città.

Oggi, martedì 10 marzo, Milano dice addio a via Torino per come l’ha sempre conosciuta: i negozi storici, il viavai dei tram e quel tappeto di pietre irregolari che ne hanno definito l’estetica per decenni. Ebbene, tra pochi mesi l’asse che collega il Duomo a via Cesare Correnti non sarà più lo stesso. La città si prepara a un restyling profondo che segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova viabilità, meno romantica ma, nelle intenzioni di Palazzo Marino, decisamente più sicura. Verrà cioè rimosso il pavé, quasi in tutta la via tranne che in prossimità dei luoghi considerati di maggior pregio storico, e verrà sostituito con asfalto rosso. 🔗 Leggi su Open.online

