Miramare il Comune pronto a demolire due edifici | al loro posto sorgerà un nuovo parco urbano

Il Comune di Miramare ha approvato un documento di indirizzo per la realizzazione di un nuovo parco pubblico nella zona più a sud del territorio. Prima di iniziare i lavori, saranno demoliti due edifici esistenti. Al loro posto sorgerà un'area verde destinata a uso pubblico. La decisione riguarda specificamente la zona meridionale del territorio comunale, dove si prevede di creare uno spazio aperto e fruibile dalla cittadinanza.

Miramare avrà un nuovo parco pubblico. La giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione di una nuova area verde pubblica nella zona più a sud del territorio comunale. Il progetto mira a creare un parco accessibile, inclusivo e privo di barriere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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