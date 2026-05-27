I 200 giovani della squadra di Borbiago seguiranno nuovi programmi di allenamento dopo il gemellaggio con il Lanerossi Vicenza. La collaborazione prevede cambiamenti nelle sessioni di allenamento e definisce il nuovo staff tecnico che guiderà i talenti. Non sono stati specificati i nomi dei nuovi allenatori o dettagli sulle modalità di formazione. La partnership mira a sviluppare le capacità dei giovani calciatori e migliorare le attività sportive locali.

? Punti chiave Come cambieranno gli allenamenti per i 200 ragazzi della Borbiago?. Chi guiderà tecnicamente i giovani talenti della Riviera?. Quali vantaggi concreti riceveranno gli atleti di Mira dal Vicenza?. Perché questo accordo apre una porta diretta verso il professionismo?.? In Breve Polisportiva Borbiago conta oltre 200 iscritti dal fondamento del 13 gennaio 1983.. Renzo Martin e Michele Nicolin hanno siglato l'accordo presso lo stadio Romeo Menti.. Il progetto integra i metodi del Vicenza promosso in Serie B con la tradizione locale.. Il sindaco Marco Dori sottolinea l'impatto sociale per i giovani della Riviera del Brenta.. A Mira, la Polisportiva Borbiago ha siglato un accordo di collaborazione con il Lanerossi Vicenza per potenziare il percorso sportivo dei giovani atleti della Riviera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mira, gemellaggio con il Lanerossi Vicenza: via libera ai talenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emiliano mira alto: per il rientro in toga chiede la Direzione nazionale antimafia. Ma l’incarico con Decaro avrà il via liberaUn pubblico ministero ha avanzato la richiesta di un incarico presso la Direzione nazionale antimafia a Roma, nel tentativo di tornare in...

Milano, prosegue gemellaggio con Tel Aviv, Verdi: "Impossibile il rapporto con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini"A Milano il rapporto con Tel Aviv prosegue nonostante le richieste di interrompere il gemellaggio.

Si parla di: Intesa fra le due società per la valorizzazione dei ragazzi della Riviera.

Calcio, Lanerossi Vicenza in fuga: è campione d'invernoLa capolista Lanerossi Vicenza batte per 1 a 0 il Lecco, seconda forza del campionato, e porta a dodici i punti di vantaggio: una fuga, quella della squadra berica, irrefrenabile. Nove vittorie in ... rainews.it

Calcio Serie C: Vicenza vittorioso, il derby veneto a VeronaIl Lanerossi Vicenza parte a razzo. Sospinta da oltre 9.500 spettatori al Menti, la squadra berica ha cominciato il campionato con un festival del gol: 5 a 0 il risultato contro il Lumezzane. Cinque ... rainews.it