Emiliano mira alto | per il rientro in toga chiede la Direzione nazionale antimafia Ma l’incarico con Decaro avrà il via libera

Un pubblico ministero ha avanzato la richiesta di un incarico presso la Direzione nazionale antimafia a Roma, nel tentativo di tornare in magistratura dopo un periodo di assenza. Nel frattempo, il sindaco ha presentato domanda per ottenere l’autorizzazione definitiva, che sarà valutata dalle autorità competenti. La decisione sull’incarico con il collega sarà presa nelle prossime settimane, mentre l’interessato aspetta indicazioni ufficiali.

Pubblico ministero alla Direzione nazionale antimafia a Roma. Per il suo ipotetico rientro in magistratura dopo 23 anni, Michele Emiliano punta in altissimo, a uno dei ruoli più ambiti dalle toghe di tutta Italia: quello di sostituto alla super-procura di via Giulia, attualmente guidata da Giovanni Melillo. È questa la preferenza comunicata dall’ex governatore pugliese al Consiglio superiore della magistratura, che nei giorni scorsi gli aveva chiesto di indicare una o più sedi vacanti per il ritorno in toga, dopo aver bocciato due volte la richiesta del suo successore, Antonio Decaro, di averlo al proprio fianco in Regione (prima come “consigliere giuridico e poi come consulente speciale sul dossier Ilva).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emiliano mira alto: per il rientro in toga chiede la Direzione nazionale antimafia. Ma l’incarico con Decaro avrà il via libera Notizie correlate Emiliano verso il no del Csm: stop all’incarico con DecaroBARI – Michele Emiliano non potrà, almeno per ora, assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Csm, stop alla consulenza di Emiliano: verso il "no" all'aspettativa per l'incarico con DecaroParere negativo unanime sulla richiesta dell'ex governatore: l'incarico fiduciario da consulente giuridico del presidente della regione è ritenuto...