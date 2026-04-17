Milano prosegue gemellaggio con Tel Aviv Verdi | Impossibile il rapporto con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini

Da ilgiornaleditalia.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano il rapporto con Tel Aviv prosegue nonostante le richieste di interrompere il gemellaggio. Il sindaco ha infatti respinto la richiesta del consiglio comunale di mettere fine al legame, mentre i Verdi hanno espresso critiche, sostenendo che a Gaza si stia verificando un genocidio. Il primo cittadino ha affermato che è impossibile mantenere rapporti con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini.

Il sindaco Sala tira dritto e respinge la richiesta del consiglio comunale. Critici i Verdi secondo cui è abbastanza palese come a Gaza sia in corso un genocidio Milano prosegue il gemellaggio con Tel Aviv. Il Pd chiedeva di dare attuazione all'ordine del giorno spinto anche dai Verdi, in cui.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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