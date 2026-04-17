Milano prosegue gemellaggio con Tel Aviv Verdi | Impossibile il rapporto con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini

A Milano il rapporto con Tel Aviv prosegue nonostante le richieste di interrompere il gemellaggio. Il sindaco ha infatti respinto la richiesta del consiglio comunale di mettere fine al legame, mentre i Verdi hanno espresso critiche, sostenendo che a Gaza si stia verificando un genocidio. Il primo cittadino ha affermato che è impossibile mantenere rapporti con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini.

Il sindaco Sala tira dritto e respinge la richiesta del consiglio comunale. Critici i Verdi secondo cui è abbastanza palese come a Gaza sia in corso un genocidio Milano prosegue il gemellaggio con Tel Aviv. Il Pd chiedeva di dare attuazione all'ordine del giorno spinto anche dai Verdi, in cui.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, prosegue gemellaggio con Tel Aviv, Verdi: "Impossibile il rapporto con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini" Notizie correlate Guerra anche in Libano, Verdi e Pd alla giunta: "È ora di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv"Applicare i criteri già approvati a ottobre, senza bisogno di presentare altri atti: così Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd in consiglio... Gemellaggio con Tel Aviv, i Verdi alla giunta: "Su tregua linea opposta al centrosinistra nazionale"Polemiche dopo la dichiarazione che il gemellaggio Milano-Tel Aviv non sarà sospeso perché "la tregua è in atto" nonostante l'ammissione di "azioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: Condanno Netanyahu, ma serve il dialogo; Milano prosegue nel gemellaggio con Tel Aviv, 'siamo città di pace'; Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano: 'Difficile restare'; Milano prosegue nel gemellaggio con Tel Aviv, 'siamo città di pace'. Milano, Sala: «Prosegue gemellaggio con Tel Aviv. Manteniamo il dialogo con chi è critico con Netanyahu». I Verdi: «Inaccettabile»Il Pd aveva fatto pressione per dare attuazione all'ordine del giorno dei Verdi in cui si chiedeva lo stop al gemellaggio. Ma il sindaco replica: «Sì al dialogo». Tensione nella maggioranza. La letter ... milano.corriere.it Milano prosegue nel gemellaggio con Tel Aviv, ‘siamo città di pace’(ANSA) – MILANO, 17 APR – Dopo le proteste e le polemiche politiche che si sono susseguite anche nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di mantenere il gemellaggio con la cit ... espansionetv.it Sala: «Milano resta gemellata con Tel Aviv. Sì al dialogo con chi è critico con Netanyahu». I Verdi: «Inaccettabile» - facebook.com facebook Gli uomini a disposizione di coach Nenad Jakovljevic per Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna x.com