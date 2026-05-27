Miniconf ospita gli studenti per la nuova edizione del corso Dal Tessuto al capo d’Abbigliamento

Notizia in breve

Miniconf ha accolto studenti e studentesse per la nuova edizione del corso “Dal Tessuto al capo d’Abbigliamento”. L’evento si è svolto in collaborazione con il comune di Ortignano Raggiolo. La giornata ha visto partecipanti impegnati in attività pratiche e dimostrazioni legate alla lavorazione dei tessuti e alla creazione di capi di abbigliamento. La collaborazione tra l’azienda e il comune mira a favorire l’apprendimento nel settore tessile.