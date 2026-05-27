Miniconf ospita gli studenti per la nuova edizione del corso Dal Tessuto al capo d’Abbigliamento

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Miniconf ha accolto studenti e studentesse per la nuova edizione del corso “Dal Tessuto al capo d’Abbigliamento”. L’evento si è svolto in collaborazione con il comune di Ortignano Raggiolo. La giornata ha visto partecipanti impegnati in attività pratiche e dimostrazioni legate alla lavorazione dei tessuti e alla creazione di capi di abbigliamento. La collaborazione tra l’azienda e il comune mira a favorire l’apprendimento nel settore tessile.

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Arezzo, 27 maggio 2026 –  Miniconf ospita studentesse e studenti per la nuova edizione del corso “ Dal Tessuto al capo d’Abbigliamento ” in collaborazione con il comune di Ortignano Raggiolo. Miniconf Spa, azienda toscana leader nel mondo dell’abbigliamento per bambini, il Comune di Ortignano Raggiolo (AR) e l’Università degli Studi di Firenze di nuovo insieme per i giovani e il futuro del territorio. Le tre realtà, ormai legate da tempo in questo percorso di formazione e attrattività residenziale, hanno dato vita al seminario tematico “Dal Tessuto al capo d’Abbigliamento”, oggi alla sua terza edizione in collaborazione con U niFi e la quarta organizzata in Miniconf. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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