Al via la nuova edizione del corso Sab per aspiranti imprenditori del food & beverage | cosa c’è da sapere

Da reggiotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la nuova edizione del corso Sab destinato a chi desidera avviare un’attività nel settore del food & beverage. Il corso, promosso da un’associazione di categoria locale, è stato autorizzato dalla Città metropolitana e organizzato in collaborazione con un ente formativo riconosciuto. La formazione si rivolge a futuri imprenditori interessati a ottenere l’abilitazione necessaria per operare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. La durata e i dettagli specifici sui contenuti saranno comunicati nelle prossime settimane.

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Nuove opportunità per chi vuole lavorare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, grazie alla nuova edizione del corso Sab abilitante, promosso da Confesercenti Reggio Calabria, autorizzato dalla Città metropolitana e realizzato in collaborazione con CoMeS, ente formativo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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