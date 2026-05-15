Al via la nuova edizione del corso Sab per aspiranti imprenditori del food & beverage | cosa c’è da sapere

È iniziata la nuova edizione del corso Sab destinato a chi desidera avviare un’attività nel settore del food & beverage. Il corso, promosso da un’associazione di categoria locale, è stato autorizzato dalla Città metropolitana e organizzato in collaborazione con un ente formativo riconosciuto. La formazione si rivolge a futuri imprenditori interessati a ottenere l’abilitazione necessaria per operare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. La durata e i dettagli specifici sui contenuti saranno comunicati nelle prossime settimane.

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